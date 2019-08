V novom školskom roku sa uvoľní výučba cudzieho jazyka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 31. augusta (TASR) – Najväčšou zmenou vo vzdelávaní bude v novom školskom roku 2019/2020 uvoľnenie výučby cudzieho jazyka. Doteraz sa žiaci učili povinne anglický jazyk od tretieho ročníka. Po novom si žiaci budú môcť vybrať svetový jazyk, ktorý sa chcú učiť. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Ešte v uplynulom školskom roku si žiaci ku povinnej angličtine zvolili v siedmom ročníku ďalší svetový jazyk, ktorého výučbu vedela škola zabezpečiť. Na výber mali z nemeckého, ruského, talianskeho, španielskeho a francúzskeho jazyka.uviedol rezort školstva. Dôvodom je skutočnosť, že škola má v zmysle školského zákona. Časová dotácia musí byť v tomto prípade najmenej dve hodiny týždenne, ktoré je škola povinná zabezpečiť z rámca voliteľných hodín.Zmena je pre školy dobrovoľná. Rezort školstva predpokladá, že väčšina škôl zostane pri doterajšej praxi a naďalej bude vyučovať povinne anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo k prehodnoteniu súčasného postavenia cudzieho jazyka vo vzdelávaní na základe komunikácie so školami, ale aj so zamestnávateľskými zväzmi." uzavrel rezort školstva.