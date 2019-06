V NR SR diskutujú o finančných limitoch pre politické strany

Na archívnej snímke NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Finančné limity pre politické strany, zmena financovania volebnej kampane, úprava pokút a zrušenie tretích strán v kampani. Diskusiou v druhom čítaní o zmenách v zákone o volebnej kampani z dielne koalície začali poslanci Národnej rady (NR) SR ôsmy rokovací deň 46. schôdze parlamentu. Plénum rokuje o novele v zrýchlenom režime.Poslanci o návrhu diskutujú pred takmer prázdnou sálou. Zastúpenie opozície aj koalície je minimálne. Do rozpravy sa prihlásilo len niekoľko opozičných poslancov, ktorí sa k návrhu vyjadrili aj v stredu.Poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál opätovne kritizoval zrýchlené legislatívne konanie. Zdôraznil, že budú hlasovať proti zákonu.kritizoval koalíciou podporený zrýchlený režim.Novelu predložili koaliční poslanci. Chcú ňou upraviť finančné limity pre politické strany, z volebnej kampane vyškrtnúť tretie strany. Právna norma má tiež upraviť sankcie a zaviesť maximálnu výšku členského príspevku.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v stredu povedal, že návrh zákona podporuje. Poukázal na to, že politické strany získavajú finančnú podporu aj od iných subjektov. Podporuje ho aj Boris Kollár (Sme rodina). Tvrdí, že sa tým obmedzí vplyv oligarchov.Vládni politici návrh obhajujú potrebou transparentnosti a férovosti politickej súťaže. Väčšina opozície vidí v zákone snahu obmedziť novovznikajúce strany. Nesúhlasia predovšetkým so zrýchleným režimom, argumentujú nedostatkom času na preštudovanie zmien a podania prípadných návrhov na zmeny.Pokračovať majú poslanci diskusiou k návrhu na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov. Rokovať majú o predloženej novele aj s viacerými pozmeňovacími návrhmi. Jednou z navrhovaných zmien je posunutie účinnosti zákona z 1. septembra 2020. Po novom by malo povinné predprimárne vzdelávanie od piatich rokov začať platiť od 1. januára 2021. Dôvodom má byť najmä dobudovanie potrebných kapacít v materských školách a zabezpečenie dostatku personálu.