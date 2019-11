V NR SR otvorili výstavu venovanú revolúcii, prišli i stovky študentov

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 15. novembra (TASR) - Priestory Národnej rady (NR) SR navštívilo v piatok viac ako 600 žiakov a študentov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a výročia Nežnej revolúcie tiež v parlamente otvorili výstavuŠtudenti nahliadli do rokovacej sály, zoznámili sa s procesmi aj históriou parlamentarizmu. Zamestnanci Kancelárie NR SR si pre nich pripravili aj krátky film, ktorý návštevníkov prenesie do atmosféry Nežnej revolúcie.Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko novinárom povedal, že vzhľadom na štátny smútok sa rozhodli pozmeniť program a priebeh podujatia.povedal šéf NR SR s tým, že vystavené sú aj osobné veci niektorých hlavných predstaviteľov Nežnej revolúcie. "dodal.Vysokoškoláčka Kristína si myslí, že Nežná revolúcia bola veľkým krokom pre celé Slovensko.dodala.uviedla vysokoškoláčka Veronika.Podľa Martina z vysokej školy ľudia v novembri 1989 žiadali zmenu, po ktorej túžili, a to sa im splnilo. "skonštatoval s tým, že z prehliadky sa mu najviac páčila rokovacia sála. Maturant Ján povedal, že najviac v ňom zarezonovalo to, že sa študenti nezľakli, keď ich polícia pri potlačení protestov zbila, a prišli na námestia ešte vo väčšom počte.Na výstave v parlamente sú dispozícii autentické exponáty, originálne historické dokumenty a listiny, ktoré sú priamym odkazom Nežnej revolúcie.povedal vedúci Parlamentného archívu Pavol Urbánek s tým, že výstava by mala potrvať do júna budúceho roka.