V obci Bystrá otvorili prvé TIC v regióne Horehronia

Bystrá 12. júla (TASR) - V obci Bystrá v okrese Brezno, ktorý je jedným z východiskových bodov pre vstup do Nízkych Tatier, majú od štvrtka nové turisticko-informačné centrum (TIC). Jeho zriaďovateľom je Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.Otvorenie TIC Horehronie je významným krokom pre región.“ uviedol pri tejto príležitosti predseda predstavenstva OOCR Región Horehronie Ľuboš Ďurinďák.povedal podpredseda predstavenstva OOCR a starosta obce Bystrá Marian Alberty.TIC Horehronie nájdu turisti na adrese Bystrá 29. Objekt v centre dediny je celý z dreva, má zriadenú prvú wifi zónu v regióne. Množstvo propagačných materiálov z celého Horehronia dopĺňajú suveníry či iné horehronské produkty. TIC bude otvorené denne od 8.00 do 18.00 h.„Vďaka podpore a spolupráci zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja sa náš tím ľudí rozrástol o dvoch odborníkov v cestovnom ruchu. Horehronie sa tak môže tešiť koordinátorovi rozvoja a koordinátorovi marketingu v oblasti cestovného ruchu. Verím, že personálna posila prinesie do regiónu ďalšie nové produkty, nápady, kreatívne a úspešné marketingové kampane a PR celého regiónu,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.