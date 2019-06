V obci Čataj funguje susedský projekt zdieľanej ekonomiky Požičataj

Ilustračná snímka. Foto: Jaroslav Dodok Školský servis TASR Ilustračná snímka. Foto: Jaroslav Dodok Školský servis TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čataj 2. júna (TASR) - V obci Čataj (okres Senec) funguje susedský projekt zdieľanej ekonomiky s názvom Požičataj. Pomáhať má ľuďom nadväzovať kontakty, utužovať vzťahy a podporovať lokálnu ekonomiku. TASR o tom informovala iniciátorka projektu Denisa Rášová, ktorá ho realizuje v rámci štúdia na Sokratovom inštitúte.Obec Čataj je takzvaným satelitom Bratislavy, rýchlo sa rozrastá a atmosféra obce sa podľa iniciátorky projektu vytráca v prospech anonymity. V minulosti sa tam totiž každý poznal a vedel, od koho si požičať miešačku, kde nájsť stolára, klampiara alebo iného remeselníka. Projekt "Požičataj – susedská výpomoc Čatajčanov" tak má prinavrátiť komunitné cítenie medzi obyvateľov. Zároveň má podporiť lokálnu ekonomiku a prepájať starousadlíkov s novousadlíkmi.V obci preto vznikol systém požičiavania si vecí a vzájomnej výmeny zručností medzi obyvateľmi. Do jeho testovania sa zapojilo 11 domácností. Je založený na dôvere, vlastníctvo vecí totiž ostáva v rukách ich majiteľov. "Funguje to jednoducho. Každá zapojená domácnosť má k dispozícii katalóg s fotografiami predmetov, zoznamom zručností a kontaktné údaje vlastníka. Ak napríklad neviete, čo robiť s množstvom opadaných jabĺk v záhrade, otvoríte katalóg a nájdete tam ponuku zapožičania sušičky ovocia," vysvetlili zástupcovia projektu. Okrem vecí obsahuje katalóg aj zoznam služieb a zručností, ktoré poskytujú ľudia v Čataji."Naša rodina sa zapojila do projektu hlavne z dôvodu ekologickosti a šetrenia finančných zdrojov. Nemám potrebu všetko vlastniť a hlavne to nemám ani kde uskladniť. Získať službu, tovar či pomoc s prácami okolo domácnosti je veľmi rýchle, jednoduché, lacné a hlavne ekologické. Možnosť lepšie sa zoznámiť so svojimi susedmi a získať tak aj nových priateľov je len pridanou hodnotou," povedala Lenka Školkayová, ktorá sa do projektu aktívne zapája.Vznikla aj skupina na sociálnej sieti, ktorá slúži obyvateľom obce na požičiavanie, predaj a darovanie vecí alebo inzerovanie služieb. "V rámci nášho pôsobenia sme usporiadali prvý ročník Čatajských farmárskych trhov, kde sme zmapovali šikovných ľudí v obci. Čatajčanom sme tak predstavili domácich, ktorí vyrábajú kváskové výrobky, parené buchty a knedle, víno alebo poctivý med," podotkla Rášová.Sokratov inštitút je ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov univerzít. Jeho cieľom je príprava budúcich sociálnych lídrov, ktorí menia svoje obce a mestá.