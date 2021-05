V obci Lúčka strhlo po silných dažďoch časť cesty, starosta viní zo situácie samosprávny kraj

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - V obci Lúčka v Levočskom okrese je vyhlásená mimoriadna situácia. V utorok 18. mája zrána tam po silných dažďoch strhlo časť cesty tretej triedy, odtrhol sa svah v dĺžke 15 metrov. Ako pre agentúru SITA povedal starosta obce Ľuboš Tatranský, vozovku preto zúžili do jedného jazdného pruhu a stanovili maximálnu povolenú rýchlosť na 30 kilometrov. Zároveň zakázali vjazd vozidlám nad 3,5 tony.Po zosuve tam osadili prenosné značenie. Na mieste ešte v utorok zasahovali miestni dobrovoľní hasiči, ktorí prečisťovali zaplavené vpusty od nánosov. Cestu však trhalo ďalej. Po prvotných záchranných stabilizačných prácach v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom Košice sa na ceste podľa starostu pracovalo aj v stredu a počas dnešného dňa. Podarilo sa vyčistiť koryto, a navoziť kamene do rokliny.„Dnes vozíme ďalej a v piatok práce dokončíme,“ povedal Tatranský. Zároveň dodal, že už od roku 2019 je v lokalite naprojektovaný dažďový priepust, ktorý mal vybudovať vyšší územný celok. „Ak by bol projekt hotový, priepust by všetko zachytil a nestalo by sa to,“ poznamenal.Správcom komunikácie je Prešovský samosprávny kraj, ktorý prisľúbil pomoc a uvoľnil peniaze na rekonštrukciu. „Je to priorita číslo jeden a ide sa robiť všetko pre to, aby to bolo čím skôr. Tým, že sme štátna organizácia, musíme ale vypísať súťaž a dodržať všetky zákonné kroky, aby sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie,“ potvrdil pre SITA riaditeľ Správy a údržby ciest PSK pre oblasť Poprad Marcel Polomský.