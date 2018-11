V obci Pečeňady žiada skupina kandidátov vyhlásiť voľby za neplatné

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pečeňady 20. novembra (TASR) - Na Ústavný súd SR sa v utorok obrátila so sťažnosťou o neústavnosti a nezákonnosti volieb do obecného zastupiteľstva v obci Pečeňady v okrese Piešťany skupina kandidátov na poslancov. S poukázaním na účelové zvýšenie počtu voličov v obci tesne pred ich konaním 10. novembra žiadajú vyhlásiť voľby za neplatné.Podľa informácií zástupcu skupiny sťažovateľov Mariána Šinkoviča sa v obci od januára do augusta 2018 pohyboval počet voličov v rozmedzí od 432 do 443.uviedol Šinkovič pre TASR.Doplnil, že disponujú informáciami, že niektorí obyvatelia boli prihlásení na trvalý pobyt nielen mimo stránkových hodín obecného úradu, ale aj počas štátneho sviatku. Poukázali aj na skutočnosť, že volebná komisia nevyžadovala od novo prihlásených občanov s trvalým pobytom v Pečeňadoch pri volebnom akte doklad – žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu pre vyznačenie nového trvalého bydliska.dodali sťažovatelia.Podľa výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva v Pečeňadoch bol rozdiel hlasov medzi posledným, piatym zvoleným poslancom a prvým "pod čiarou" 38 hlasov.