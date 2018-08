V obci Ploské pracujú na čističke odpadových vôd

Práce na dobudovaní čističky odpadových vôd v Ploskom v okrese Košice okolie 20. augusta 2018. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Ploské 20. augusta (TASR) – Na dokončení stavby čističky odpadových vôd (ČOV) aktuálne pracuje samospráva Ploského v okrese Košice-okolie. V prevádzke by mohla byť v budúcom roku, obec ešte potrebuje technológiu za 150.000 eur. Pre TASR to povedal starosta Ploského František Petro.Pokračoval, že jedným z dôvodov je aj ochrana materiálu, ktorý by mohol vplyvom počasia zvetrať.spresnil Petro.Obec sa bude aj naďalej uchádzať o finančné prostriedky.uviedol.Podľa starostu je prvoradým cieľom ČOV ochrana životného prostredia.dodal s tým, že ČOV obyvateľom prinesie aj komfort.