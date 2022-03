V obci Včelince chce súkromný investor vybudovať bitúnok za 450-tisíc eur

Novostavbu bitúnku a potravinárskeho spracovania mäsa v obci Včelince v okrese Rimavská Sobota chce vybudovať spoločnosť Agroterra spol. s r. o. sídliaca v neďalekej obci Hubovo.

Podľa zámeru, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) , sú celkové orientačné náklady na výstavbu 450-tisíc eur. Plánovaný areál nadväzuje na existujúcu infraštruktúru bývalého poľnohospodárskeho družstva.

Vytvorenie priestorov

Činnosti spoločnosti

13.3.2022 (Webnoviny.sk) -Zámerom je vytvoriť priestory pre porážku hovädzieho dobytka, ošípaných, jahniat, oviec a následné spracovanie mäsa so zázemím.„Stavba je navrhovaná pre využitie ako bitúnok, spracovanie masa na takzvanú rozrábku a expedíciu spracovaného mäsa,“ uvádza sa v zámere s tým, že činnosť bude realizovať investor.Lokalita sa nachádza na východnom okraji obce Včelince vo vzdialenosti približne 880 metrov vzdušnou čiarou od centrálnej časti obce. Investor by chcel s výstavbou začať v závislosti od právoplatnosti rozhodnutia o povolení činnosti, pričom prevádzkovať bitúnok chcú do dvoch rokov od začatia výstavby.Spoločnosť Agroterra vznikla v roku 1995 v obci Hubovo v Rimavskosobotskom okrese. Podľa jej webovej stránky sú jej hlavnými činnosťami poľnohospodárstvo a chov oviec.Spoločnosť obhospodaruje približne 900 hektárov pôdy, pričom ornú pôdu tvorí 670 hektárov a trávnatý porast 230 hektárov.Najdôležitejšími činnosťami spoločnosti je pestovanie krmovín pre zvieratá a chov oviec s cieľom ich predaja tuzemským aj zahraničným spotrebiteľom. Firma má podľa obchodného registra základné imanie vo výške 300 003 eur.