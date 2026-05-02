Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
V obci Veľké Revištia prišiel o život motorkár, vošiel do protismeru a zrazil sa s autom
Vodičku osobného motorového vozidla podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom. V obci Veľké Revištia v okrese Sobrance sa v piatok 1. mája stala tragédia.
2.5.2026 (SITA.sk) - Vodičku osobného motorového vozidla podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom.
V obci Veľké Revištia v okrese Sobrance sa v piatok 1. mája stala tragédia. Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, podľa doterajších informácií vodič motocykla neprispôsobil rýchlosť jazdy v obci svojim schopnostiam a v protismernej časti cesty sa zrazil s motorovým vozidlom.
Motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol, a to aj napriek snahe záchranárov. Vodičku osobného motorového vozidla podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu s negatívnym výsledkom. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela iba ľahké zranenia.
Policajti začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „To, či bol vodič motocykla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, bude predmetom ďalšieho znaleckého skúmania," dodala polícia s tým, že presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - V obci Veľké Revištia prišiel o život motorkár, vošiel do protismeru a zrazil sa s autom © SITA Všetky práva vyhradené.
