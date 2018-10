V obciach okresu Partizánske sa o starostu uchádza aj jeden kandidát

Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračná snímka Foto: TASR/Tomáš Halász

Partizánske 5. októbra (TASR)- Vo štvorici obcí okresu Partizánske sa o funkciu starostu na nasledujúce štyri roky bude v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí uchádzať iba jeden kandidát. Ide o Bošany, Livinu, Pažiť a Turčianky. Potvrdil to pre TASR Štefan Lednický, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Prievidza.Bošany chce aj nasledujúce štyri roky viesť súčasný starosta, 38-ročný Branislav Pajda kandiduje ako nezávislý. Rovnaká situácia je aj v Livine, kde chce post starostky obhájiť 46-ročná Jana Petrejeová (Smer-SD) a v Turčiankach, kde kandiduje 58-ročná Eva Dragulová (Smer-SD).O funkciu starostky v Pažiti sa uchádza 54-ročná administratívna pracovníčka na tamojšom obecnom úrade Mária Gendiarová (KDH, OĽaNO, SaS), ktorá by tak mala vystriedať na tomto poste Vladimíra Balášku.Okres Partizánske tvorí dovedna 22 obcí a jedno mesto. Vo zvyšných obciach sa o funkciu starostu uchádzajú minimálne dvaja kandidáti. Vo všetkých obciach okresu tiež kandiduje do tamojších obecných zastupiteľstiev dostatočný počet ľudí na obsadenie mandátov.