V obciach pod Tatrami pribúdajú defibrilátory, zachránili už desiatky ľudí

28.12.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer každá obec v Popradskom okrese už disponuje automatickými externými defibrilátormi (AED). Ide o prístroj, ktorý pomáha poskytnúť bezodkladnú prvú pomoc pri zástave srdca ešte pred príchodom záchranárov.Ako pre agentúru SITA vysvetlil záchranár a predseda občianskeho združenia Záchrana František Majerský, v okrese už bez neho ostali len tri obce, a to Mlynica, Veľký Slavkov a Stará Lesná. Za posledných päť rokov sa záchranárom celkovo do miest a obcí pod Tatrami podarilo inštalovať spolu 183 AED.Za iniciatívou s názvom „AED do každej obce“ stoja miestni záchranári zo spomínaného občianskeho združenia. Tí sa snažia dostať do podtatranských miest a obcí čo najviac život zachraňujúcich prístrojov.Pravidelne oslovujú možných donorov, sponzorov, ktorí sú ochotní pomôcť so zakúpením defibrilátorov a darovať ich samosprávam, vďaka čomu rozdali dve desiatky prístrojov. Dobrodincov je však podľa Majerského menej ako samospráv, ktoré AED potrebujú, využiť v tomto prípade nemôžu ani eurofondy.„Našťastie sa nám podarilo nadchnúť pre túto myšlienku už viaceré samosprávy, ktoré si prístroj zakúpili,“ dodal. Poukázal na to, že dojazd záchranky do odľahlejších miest môže trvať aj desiatky minút. Pri záchrane však podľa jeho slov rozhodujú sekundy, preto je dôležité, aby boli defibrilátory čo najbližšie k ľuďom.Podtatranská obec Liptovská Teplička má napríklad už dva defibrilátory. Prvý kúpila samospráva pred tromi rokmi, ďalší pribudol v tomto roku. V obci, ktorá sa nachádza pod Kráľovou hoľou, a má takmer dve a pol tisíc obyvateľov, použili tento prístroj už takmer dvadsaťkrát. „Naposledy sme zasahovali v lese, išlo o pomoc turistke v núdzi. Naša obec je odľahlá a okrem toho z nej vedú viaceré turistické trasy,” vysvetlil starosta Slavomír Kopáč. Obec na používanie prístrojov zaškolila dobrovoľných hasičov, všetkých zamestnancov obce a členov miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Okrem toho zaviedli v spolupráci s obecnými hasičmi aj 24-hodinové služby.Automatické externé defibrilátory sú moderné zdravotnícke prístroje, ktoré pomáhajú poskytnúť prvú pomoc a v prípade nutnosti defibrilujú postihnutého, dodajú mu elektrický impulz. Všetky defibrilátory v tejto kategórii sú konštruované tak, aby s nimi mohol poskytnúť prvú pomoc i laik, pričom neexistuje riziko nesprávneho použitia prístroja. Prístroj vie okamžite vyhodnotiť srdcový rytmus, či postihnutý nemá kardiostimulátor, akého je vzrastu, prepočíta hmotnosť podľa odporu ľudského tela. V prípade, že človek elektrický výboj nepotrebuje, prístroj zákrok neuskutoční.