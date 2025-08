V obľúbenej destinácii Slovákov a Čechov hotely ohrozila 250-kilogramová bomba z 2. svetovej vojny

6.8.2025 (SITA.sk) - Rozsiahle časti centra Drážďan v stredu evakuovali. Dôvodom bola likvidácia nevybuchnutej bomby z druhej svetovej vojny, ktorú našli počas odstraňovania zrúteného mosta. Úrady uviedli, že evakuovať museli približne 17-tisíc ľudí. K dotknutým oblastiam patrí slávny kostol Frauenkirche aj niekoľko hotelov.Predstavitelia Drážďan uviedli, že ide o 250-kilogramovú britskú bombu. Most Carolabrücke sa čiastočne zrútil v noci v septembri 2024. Celú konštrukciu chcú odstrániť do októbra.Približne 80 rokov po vojne je Nemecko stále posiate nevybuchnutou muníciou, ktorú často objavujú počas stavebných prác. V júni z centra Kolína nad Rýnom evakuovali viac ako 20-tisíc ľudí, keď sa tam našli tri nevybuchnuté bomby z druhej svetovej vojny. Bola to najväčšia evakuácia v meste od konca vojny.