V obnove Ukrajiny bude dôležitú úlohu zohrávať súkromný sektor, tvrdí prezident Svetovej banky

26.4.2025 (SITA.sk) - Súkromný sektor zohráva dôležitú úlohu v obnove Ukrajiny po dosiahnutí mierovej dohody. Uviedol to v rozhovore pre agentúru AFP prezident Svetovej banky Ajay Banga . Uviedol, že podľa najnovších hodnotení Svetovej banky škôd na Ukrajine sa odhaduje, že náklady na obnovu Ukrajiny v nasledujúcom desaťročí dosiahnu viac ako 500 miliárd dolárov.„Za posledné tri alebo štyri roky prišlo z týchto krajín na Ukrajinu takmer 50 miliárd dolárov,“ povedal Banga. „Prvých šesť mesiacov bude venovaných prekonaniu krízy prechodu z vojnového do mierového obdobia,“ povedal Banga. „Ale potom bude nasledovať otázka, ako sa pustíte do investícií na Ukrajine?“ povedal.Takmer tretina finančných prostriedkov na obnovu môže podľa Bangu pochádzať zo súkromného kapitálu. Banga na záver dodal, že ukrajinské reformné programy v posledných rokoch uľahčili získavanie týchto peňazí.