V obstarávaní sa opäť chystajú zmeny, značne nižšie pokuty asi neodradia od porušovania pravidiel

Reakcia úradu

Ďalšie uvažované zmeny

29.1.2024 (SITA.sk) - „Až aplikačná prax ukáže, či takáto zmena zapríčiní aj viac porušení zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň ÚVO pravdepodobne nedokáže vybrať predpísaný objem pokút 1 milión eur ročne,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a protokolu ÚVO Jozef Gabík Úrad tak reagoval na otázku o vplyve na dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania v prípade uvažovaného zníženia sankcií zo súčasných 5 % hodnoty zákazky napríklad na 0,1 až 3 %. Maximálna pokuta by pritom mohla byť 50-tisíc eur, prípadne polovica tejto sumy pri jej rýchlom zaplatení. ÚVO zároveň upozornil, že pripravované úpravy v zákone sú len v štádiu pracovného materiálu, návrh zatiaľ nie je predložený ani do medzirezortného pripomienkovania.„ÚVO poskytuje plnú súčinnosť pri príprave tohto materiálu, gestor je však Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). A kým nepredloží finálnu verziu do medzirezortného pripomienkového konania, je predčasné ho hodnotiť,“ odvetil mediálny zástupca úradu. Ten už poskytol ministerstvu odborné pripomienky a upozornil aj na prípadné riziká.Ministerstvo investícií sa k obsahu pripravovaných zmien vo verejnom obstarávaní zatiaľ bližšie nevyjadrilo.„Nový zákon o verejnom obstarávaní má rozviazať ruky verejným obstarávateľom a zosúladiť limity s limitmi Európskej komisie a okolitých krajín. Cieľom tohto zákona je rýchlejšie a efektívnejšie obstarávanie,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva investícií Zuzana Krištofovičová . Na príprave zákona podľa nej spolupracujú nielen s ÚVO, ale aj s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy a so samosprávami.„Verziu, ktorú predložíme do medzirezortného pripomienkového konania, predstavíme na tlačovej besede,“ podotkla Krištofovičová.Medzi uvažovanými zmenami malo byť ďalšie zvýšenie finančných limitov pre malé či podlimitné zákazky, ktoré by sa do určitej sumy mohli zadávať priamo bez súťaže.„Najväčším rizikom je skutočnosť, že táto zmena oslabuje možnosť účinne sa brániť podnikateľom pri niektorých verejných obstarávaniach proti porušovaniu pravidiel. Zároveň toto uvoľnenie pravidiel prinesie aj zrýchlenie procesov, čo možno považovať za výhodu,“ vysvetlil Gabík. Ministerstvo investícií začalo už skôr s prípravou zásadných zmien vo verejnom obstarávaní, hoci pôsobnosť v tejto oblasti bude mať až od účinnosti spornej novely tzv. kompetenčného zákona 1. februára. Činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných právnych predpisov pre ÚVO prejdú z Úradu vlády SR na ministerstvo investícií.„ÚVO by ocenilo, aby sa legislatívna právomoc vrátila na ÚVO. Táto však úradu bola odobratá ešte za predchádzajúcej vlády,“ dodal Gabík. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovanú novelu kompetenčného zákona po jej opätovnom schválení v parlamente v pôvodnej podobe znova nepodpísala, to ale už nemalo vplyv na jej posunutú účinnosť. Hlava štátu mala viaceré výhrady k zmenám v pôsobnosti iných ministerstiev a úradov, pričom oznámila, že sa z tohto dôvodu obráti na Ústavný súd SR