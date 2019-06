V okolí Domaše majú zmiznúť čierne stavby, L. Sólymos má povedať ako

László Sólymos, archívna snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stropkov 25. júna (TASR) - Z okolia vodnej nádrže Domaša by mali najneskôr začiatkom budúceho roka zmiznúť čierne stavby. Po utorkovom rokovaní vlády to prisľúbil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Návrh postupu odstránenia čiernych stavieb má vláde do konca septembra predložiť minister životného prostredia László Sólymós (Most-Híd) v spolupráci s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd)." vysvetlil Pellegrini. Problém v okolí Domaše podľa jeho slov spočíva v tom, že si tam viacero ľudí postavilo chaty na pozemkoch Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).Podľa Pellegriniho vláda nemôže tolerovať, že si niekto na cudzom pozemku postaví budovu a potom sa vyhráža, že ak mu ju štát alebo obec zbúra, bude ich žalovať.dodal.