V okolí jadrovej elektrárne v Černobyle namerali zvýšené koncentrácie gama žiarenia, odborníci majú vysvetlenie (video)

Veľké množstvo ťažkej techniky

Rusi vraj elektráreň chránia



Najhoršia jadrová katastrofa v dejinách

Spomenutá elektráreň, ktorá sa nachádza asi 130 kilometrov severne od Kyjeva, bola v roku 1986 miestom najhoršej jadrovej katastrofy v histórii. Do vzduchu sa vtedy uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho zväzu, východnú Európu a Škandináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska. Z okolia elektrárne evakuovali asi 200-tisíc ľudí a zariadenie zakryli betónovým sarkofágom.





25.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský úrad pre jadrovú reguláciu zaznamenal v okolí jadrovej elektrárne v Černobyle po jej obsadení ruskou armádou vyššie koncentrácie gama žiarenia.Štátna inšpekcia pre jadrovú reguláciu Ukrajiny v piatok informovala, že v oblasti zaznamenali zvýšené hodnoty gama žiarenia, no neuviedla podrobnosti.Pripísala to „narušeniu vrchnej vrstvy pôdy pohybom veľkého množstva ťažkej vojenskej techniky v uzavretej oblasti a následnému rozptýleniu kontaminovaného rádioaktívneho prachu do ovzdušia“.Ukrajinské úrady informovali, že Rusko vo štvrtok po ťažkých bojoch prevzalo kontrolu nad elektrárňou a okolím.Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov , naopak, tvrdí, že ruskí vojaci chránia zariadenie, aby zabránili možným „provokáciám“ a trvá na tom, že úroveň radiácie sa nezmenila. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu sídliaca vo Viedni uviedla, že ich ukrajinská strana informovala o prevzatí elektrárne Rusmi, pričom dodala, že odtiaľ nehlásia žiadne obete ani škody na zariadení.