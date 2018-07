V okolí Jupitera objavili už 79 mesiacov

Pohľad sondy Juno na povrch planéty Jupiter, archívna snímka. Foto: www.nasa.gov Foto: www.nasa.gov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júla (TASR) - Okolo Jupitera, najväčšej planéty Slnečnej sústavy, obieha minimálne 79 mesiacov. Ich počet v dôsledku najnovších vedeckých objavov stúpol o 12, informovala agentúra AP.Desať nových jupiterovských mesiacov objavil tím astronómov, ktorý pátral po objektoch na okraji Slnečnej sústavy. Ide o menšie telesá, ktorých objav bol oznámený v utorok.Medzinárodná astronomická únia zároveň oficiálne potvrdila objavenie dvoch ďalších, ku ktorému došlo už pred časom.V okolí Jupitera tak podľa dostupných informácií obieha 79 prirodzených družíc, čo je najviac spomedzi planét Slnečnej sústavy. Na druhom mieste je Saturn s aktuálnym počtom 61 objavených mesiacov.V prípade najnovších desiatich mesiacov Jupitera ide o malé objekty, najväčší z nich má priemer len zhruba tri kilometre. Objaviť sa ich podarilo ďalekohľadmi umiestnenými v Čile, na Havaji a v Arizone.Spomedzi nových mesiacov zatiaľ dostal meno len jeden, ktorý obieha Jupiter po veľmi nezvyčajnej obežnej dráhe. Vedci ho nazvali Valetudo po rímskej bohyni zdravia a hygieny. Tentos priemerom necelého jedného kilometra totiž obieha opačným smerom než zvyšných 11 novoobjavených mesiacov a križuje pritom ich obežné dráhy. Hrozí preto veľké riziko vzájomnej kolízie, v dôsledku ktorej by sa tieto telesá mohli rozpadnúť na prach, napísal server Space.com.Dvanásť nových mesiacov Jupitera objavil tím astronómov pod vedením Scotta Shepparda z vedeckého inštitútu Carnegie Institution for Science so sídlom vo Washingtone. Deväť z nich sa pohybuje po takzvanej retrográdnej dráhe, teda proti smeru otáčania planéty.