V okolí Putina sú dve skupiny s rozdielnymi názormi na vojnu, najnovšie sa však objavila aj ďalšia téza

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyryl Budanov verí, že do konca roka ukrajinskí obrancovia výrazne pokročia a zaznamenajú „výrazné víťazstvá". Povedal to v rozhovore pre web war.obozrevatel.com.„Do konca roka urobíme výrazný pokrok, budú to výrazné víťazstvá, čoskoro to uvidíte... Dúfam, že to môže byť Cherson . Koncom jari by mal byť všetkému koniec. Všetko by malo byť hotové do leta," povedal Budanov.Po skončení vojny sa podľa neho udeje veľmi vážny politický proces súvisiaci so zmenami v súčasnom Rusku.„Určité regióny sa odtrhnú od Ruska. Moskva nám zaplatí reparácie. Toto všetko ich čaká... Nastane presun určitého ekonomického centra Ruskej federácie na naše územie. Tých krokov je veľa," dodal Budanov.Myslí si, že ako prvé sa od Ruska oddelia kaukazské národy, no nebudú to len tie.Budanov vraví, že podľa bezpečnostnej koncepcie by si Rusi mali nechať nejaké minimum zbraní na vlastnú obranu. Kremeľ však tak túži niečo dokázať, že ignoruje obranné schopnosti Ruska. „Poviem príklad: z hľadiska rakiet Iskander sa už priblížili k hranici 13 %, pričom koncepcia zakazuje pokles zásob pod 30 percent."Tvrdí, že aj keď Rusi nahradili nedostatok rakiet iránskymi bezpilotnými lietadlami, ukrajinské sily úspešne zostreľujú približne 70 percent všetkých dronov. Podotýka, že Ukrajina čo najskôr potrebuje seriózne systémy protivzdušnej obrany.Podľa šéfa ukrajinskej rozviedky sú v Kremli v Putinovom okolí dve skupiny s rozdielnymi názormi. „Niektorí vravia, že treba skončiť a hľadať nejaké mierové urovnanie. Iní zasa veria, že Rusko prestane existovať, ak nepôjdu ďalej a prehrajú. Najnovšie sa objavila ďalšia téza, ktorú už, mimochodom, otvorene hovorí vedenie Ruska, že 'hlavnou úlohou je neprehrať'. Už nerozprávajú o víťazstve, ale o tom, že si nemôžu dovoliť prehrať," skonštatoval Budanov.