V okrese Galante zadržali dvoch opitých vodičov

Galanta 9. augusta (TASR) – Polícia zadržala v utorok (7.8.) dvoch vodičov v okrese Galanta, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.Policajti z Gabčíkova zadržali muža, ktorý riadil auto a v dychu mal 1,21 promile alkoholu. Vodiča podrobili orientačnej dychovej skúške a okrem pozitívneho výsledku ďalšou kontrolou zistili, že 49-ročný muž má uložený zákaz viesť motorové vozidlo až do roku 2021.uviedla Linkešová.Poverený policajt ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody až na dva roky. O vine a treste rozhodujú orgány činné v trestnom konaní v takzvanom superrýchlom konaní. Do rozhodnutia súdu zostáva obvinený v cele policajného zaistenia.Polícia takisto obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 43-ročného vodiča z povolania. Vodiča zastavila na nákladnom aute, s ktorým prechádzal z Galanty do Dolnej Stredy. Policajti mu pri kontrole namerali v dychu najskôr 0,77 mg/l a neskôr 0,78 mg/l alkoholu, čo je viac ako 1,5 promile.doplnila hovorkyňa.