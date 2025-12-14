|
Nedeľa 14.12.2025
Meniny má Branislava, Bronislava
14. decembra 2025
V okrese Martin objavili telo ženy, pitva vylúčila cudzie zavinenie
V sobotu 13. decembra vo večerných hodinách v jednom z bytov v okrese Martin objavili telo ženy bez známok života. Na základe vykonanej pitvy bolo vylúčené cudzie zavinenie vo veci smrti ženy, ktorej telo objavili ...
14.12.2025 (SITA.sk) - V sobotu 13. decembra vo večerných hodinách v jednom z bytov v okrese Martin objavili telo ženy bez známok života. Na základe vykonanej pitvy bolo vylúčené cudzie zavinenie vo veci smrti ženy, ktorej telo objavili v byte v okrese Martin v sobotu 13. decembra vo večerných hodinách. Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, smrť v tomto prípade nastala z prirodzených príčin, konkrétne v dôsledku choroby.
Polícia pôvodne informovala, že v súvislosti s nálezom tela ženy obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie. Policajti zároveň zadržali podozrivého 62-ročného muža a začali trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zabitia.
Zdroj: SITA.sk - V okrese Martin objavili telo ženy, pitva vylúčila cudzie zavinenie © SITA Všetky práva vyhradené.
