V okrese Medzilaborce vzniklo 157 pracovných miest

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Medzilaborce 9. apríla (TASR) – V rámci Akčného plánu (AP) rozvoja okresu Medzilaborce, ktorý vláda SR schválila vlani v lete, vzniklo doteraz 157 pracovných miest. Po utorkovom rokovaní vlády v Medzilaborciach to na tlačovej konferencii uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Do roku 2022 by v rámci AP malo vzniknúť v okrese ešte ďalších 220 pracovných miest. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022, vo výške minimálne 38,55 miliónov eur, sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 16,87 milióna eur, z čoho zazmluvnených je doteraz necelých 1,92 milióna eur.Sú medzi nimi napríklad projekty Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach na skvalitnenie odborného vzdelávania či projekty na rekonštrukciu budovy centra obecných služieb v Oľke, na stavebné úpravy domu smútku v Sukove, ale aj na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Čertižné. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda zobrala na vedomie.Regionálny príspevok (RP) predstavuje 1.585.000 eur. Celkový rozpočet RP na vlaňajší a aktuálny rok je 634.000 eur. Schválené žiadosti oň sú tri, a to vo výške 248.458 eur, z čoho poskytnutých bolo 4944 eur. Ide o projekty Miestnej akčnej skupiny Laborec, ale aj neziskových organizácií Eurotrend a Vitalis, ktoré sa zameriavajú na oblasť poskytovania sociálnych služieb.Kým miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala ku koncu roka 2017 v okrese Medzilaborce 12,83 percenta, ku koncu februára tohto roka bola na úrovni 10,68 percenta. Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP by mala byť 6,76 percenta.