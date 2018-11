V okrese Poprad zaznamenali zvýšený počet pozorovateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Poprad 10. novembra (TASR) – Obvodná volebná komisia (ObVK) v Poprade zaznamenala počas sobotňajšieho dňa zvýšený počet pozorovateľov priebehu volieb. Zapisovateľ ObVK v Poprade Ladislav Maličký pre TASR potvrdil, že ich počet sa z roka na rok zvyšuje a bolo občas potrebné ich usmerniť.priblížil Maličký.Podľa neho zvýšený počet pozorovateľov súvisí aj s väčším počtom nezávislých kandidátov v jednotlivých samosprávach, pričom každý z nich má nárok na prítomnosť pozorovateľa vo volebnej miestnosti. Podľa Maličkého takáto vysoká ich účasť nikdy doteraz nebola a môže to spomaliť čas pri spočítavaní hlasov.doplnil Maličký. Podľa neho je tento rok väčší záujem o voľby ako v predošlom období a účasť by mohla presiahnuť aj hranicu 60 percent.zdôraznil a dodal, že o komunálne voľby je vo všeobecnosti väčší záujem ako napríklad o parlamentné.Počas dňa bol priebeh volieb vo všetkých šiestich okresoch na Spiši viac-menej bezproblémový.uviedol pre TASR zapisovateľ ObVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer. Očakáva, podľa záujmu voličov, že účasť v tohtoročných komunálnych voľbách bude aj tam vyššia ako pred štyrmi rokmi a zrejme presiahne úroveň 50 percent.V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica budú postupne zbierať zápisnice zo 65 volebných obvodov.zhodnotil zapisovateľ ObVK v Spišskej Novej Stanislav Lorko. Predpokladá, že prvé výsledky budú známe po polnoci.Podobne pokojný bol priebeh volieb aj v okrese Kežmarok podľa tamojšej zapisovateľky Gabriely Petruškovej. Hlas tam mohlo odovzdať približne 56.000 oprávnených voličov. V obci Majere sa voľby síce konali, o hlasy voličov sa však uchádzali len dve kandidátky do päťčlenného zastupiteľstva a chýbal tam kandidát na starostu.