V okrese Rimavská Sobota pokračuje epidémia žltačky

Rimavská Sobota 25. júla (TASR) – Ďalší prípad žltačky typu A (VHA) zaznamenali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v obci Dulovo na juhu okresu Rimavská Sobota. Podľa slov hovorkyne banskobystrického RÚVZ Márie Tolnayovej tam epidemiológovia evidujú spolu už 22 prípadov tohto ochorenia.„Vo vekovej skupine od jedného do štyroch rokov sú to dva prípady, medzi päťročnými až deväťročnými ide o desať prípadov, vo vekovej skupine desaťročných až 14-ročných osem prípadov a vo veku 15 až 19 rokov dva prípady,“ konkretizovala Tolnayová.V epidemiologickej súvislosti hlásia odborníci podľa jej slov ďalšie tri ochorenia na VHA aj v neďalekej obci Tomášovce u päťročného dievčaťa, v susednej obci Bátka u 6-ročného chlapca a v blízkej obci Vieska nad Blhom u 13-ročného chlapca. Dohromady tak epidemiológovia v okrese zaznamenali doteraz 25 ochorení.„Mimo tejto epidémie evidujú lekári aj jeden prípad VHA, ktorý hlásil RÚVZ so sídlom v Lučenci. Ide o dospelého muža, ktorý odmietol hospitalizáciu. Epidemické opatrenia odborníci zabezpečili, pričom epidemické šetrenie naďalej prebieha,“ uzavrela hovorkyňa.