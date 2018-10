V okrese Rožňava našli nezvestnú Maďarku s dieťaťom

Ilustračné foto. Foto: Polícia SR Foto: Polícia SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dlhá Ves 24. októbra (TASR) – V oblasti Slovenského krasu v Rožňavskom okrese sa v utorok večer (23. 10.) stratila 32-ročná maďarská turistka s trojročnou dcérou. Príbuzní s ňou stratili spojenie o 18.00 h. Pátranie po dvojici nezvestných viedli polícia vrátane psovoda so služobným psom, ako aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).informovala v stredu košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.O spoluprácu pri pátraní požiadali v utorok policajtov ich maďarskí kolegovia. Nezvestné osoby sa mali pohybovať peši alebo na osobnom aute značky Peugeot v smere od hraničného priechodu Aggteleg k Domici v Rožňavskom okrese.uviedla Mésarová. Následne ženu s dieťaťom našli v penzióne.Maďarka pri turistickej vychádzke stratila smer a prešla zhruba desať kilometrov lesným porastom až do obce Čoltovo. Peši sa vybrala až do Plešivca, pričom sa jej vybil mobil.