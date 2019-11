V okrese Rožňava vzniklo 3087 pracovných miest

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Palkovič

Slavošovce 20. novembra (TASR) – Celkovo 3087 nových pracovných miest sa podarilo vytvoriť v okrese Rožňava za posledné tri roky od spustenia akčného plánu jeho rozvoja. Informovali o tom predstavitelia vlády SR na výjazdovom rokovaní v Slavošovciach.Podľa slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho bola v čase schvaľovania akčného plánu nezamestnanosť v okrese Rožňava takmer 21 percent, pričom cieľ bol znížiť ju do roku 2020 na 16 percent. „Realita v roku 2019 je nezamestnanosť v okrese na úrovni 12 percent,“ konštatoval Raši.Dodal tiež, že ambíciou bolo vytvoriť v okrese 1405 pracovných miest, ale doteraz ich už vzniklo 3087. Okrem vytvárania nových pracovných miest bolo podľa neho z európskych fondov plánované použiť v tomto období v okrese 54 miliónov eur.„Bolo už zazmluvnených 82 miliónov eur. Je to presne o tom, že európske peniaze majú ísť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, čiže do okresov, ktoré zaostávajú za ostatnými,“ poznamenal podpredseda vlády.Čo sa týka regionálneho príspevku, pre okres je alokovaná suma 4,6 milióna eur a z toho je podľa jeho údajov už 3,4 milióna eur zmluvne zabezpečených. „Čiže je predpoklad, že sa financie použijú aj na tento účel,“ podotkol Raši s tým, že akčný plán okresu Rožňava sa plní a v mnohých parametroch patrí medzi výnimočné okresy.Ako pokračoval minister práce Ján Richter, v okrese bolo pred pár rokmi 6300 dlhodobo evidovaných nezamestnaných, v súčasnosti ich je 2300.„Takmer 50 percent z tých, ktorí ubudli, boli Rómovia. Oni neodišli, oni sa zamestnali buď tu, alebo si prípadne našli prácu mimo tohto okresu,“ zdôraznil Richter. Spomenul tiež, že v okrese sú v súčasnosti tri sociálne podniky – v Slavošovciach, Krásnohorskej Dlhej Lúke a Jablonove nad Turňou.„Ďalších deväť podnikov je v štádiu prípravy, hlbokého rozpracovania,“ povedal minister práce, ktorý podľa vlastných slov reálne predpokladá, že minimálne polovica z nich vznikne ešte do konca tohto kalendárneho roka.Od septembra 2016 sa podľa neho zlepšila aj situácia pri poberateľoch hmotnej núdze. „V tom roku bol počet žiadateľov 3790 na 11 221 posudzovaných osôb, to znamená detí a ďalších v rodine. Píše sa rok 2019, máme 2416 žiadostí a 7101 posudzovaných osôb,“ porovnal Richter.Podľa premiéra Petra Pellegriniho už v súčasnosti v zmysle platnej legislatívy ako menej rozvinuté regióny označujeme aj okresy, kde je už situácia vcelku stabilizovaná. „Postupne budeme musieť v budúcnosti, ale to už je pre novú vládu, modifikovať parametre - ktorý okres na základe akých parametrov si bude vyžadovať špeciálny prístup,“ avizoval premiér.Doplnil, že najviac sa bude tešiť, keď niektorý okres nielen na základe parametrov vypadne zo zoznamu najmenej rozvinutých, ale keď sa to prejaví aj na osobnom pocite ľudí, ktorí tam žijú.