V októbri na Slovensku zbankrotovalo až 1362 občanov

Bratislava 6. novembra (TASR) - V októbri 2018 zbankrotovalo na Slovensku 1362 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, v ktorom zbankrotovalo 1272 dlžníkov, vzrástol počet osobných bankrotov o 7,08 %. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní bolo v októbri 2018 vyhlásených o 57,27 % viac osobných bankrotov, než v rovnakom období minulého roka s 866 osobnými bankrotmi. Od začiatku tohto roka do 31. októbra bolo na Slovensku vyhlásených 11.610 osobných bankrotov, čo je až o vyše 120 % percent viac ako za celý rok 2017.Podľa hlavnej analytičky CRIF SK Jany Markovej vlaňajšia úprava konkurznej legislatívy výrazne zjednodušila spôsob oddlženia ľudí formou osobného bankrotu, preto výrazný nárast ich počtu v tomto roku je v podstate očakávaným javom. Závažnejší je však fakt, že štyridsiatnici, ktorí dlhodobo predstavujú najpočetnejšiu skupinu dlžníkov s vyhlásenými osobnými bankrotmi, sú najmä u mužov dobiehaní dlžníkmi vo veku 30 – 39 rokov.V prípade opätovných finančných problémov títo a mladší ľudia môžu vo svojom produktívnom živote využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz, prípadne dvakrát. Spoločnosť by preto mala viacej dbať na skvalitnenie vzdelávania v oblasti osobných financií už od školského veku, ako aj na zvyšovanie informovanosti občanov o rizikách zadlžovania. V októbri 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji - 305, najmenej v Trnavskom kraji – 72. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2018 bolo u nás vyhlásených 19.767 osobných bankrotov.