V októbri zbankrotoval rekordný počet firiem, tretina z nich nemala žiadneho zamestnanca

10.11.2024 (SITA.sk) - Október znamenal rekordný počet vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov. Podľa analýz CRIF - Slovak Credit Bureau to bolo 42 konkurzov, čo predstavuje najvyššie číslo v rámci tohto roka. V porovnaní so septembrom je to 75-percentný nárast konkurzov. V septembri ich bolo len 24. Medziročne však tento nárast predstavuje len 2,44 %, keď v októbri 2023 išlo o 41 konkurzov.Medzi zbankrotovanými subjektmi dominovali spoločnosti s ručením obmedzeným (eseročky), pričom tretina z nich nemala žiadneho zamestnanca a vyše 42 % zamestnávalo od jedného do deviatich zamestnancov. Najvýznamnejšími zbankrotovanými firmami boli Karpatia Truck a Prorestaurant, s.r.o., obe sídliace v Bratislavskom kraji.Bratislavský kraj bol aj tentoraz lídrom v počte vyhlásených konkurzov s 14 prípadmi, identicky ako pred rokom. Nasledovali Nitriansky kraj s deviatimi a Prešovský s piatimi konkurzmi. Trnavský a Trenčiansky kraj zaznamenali každý štyri konkurzy, Košický tri a Banskobystrický dva. Žilinský kraj bol najmenej postihnutý s jedným konkurzom.Október priniesol aj 42 zastavení konkurzných konaní a 20 zrušení kvôli nedostatku majetku. Dve firmy, jedna z Nitrianskeho a druhá z Košického kraja, získali povolenie na reštrukturalizáciu. Calearo Slovakia, s najväčším počtom zamestnancov v procese reštrukturalizácie, zaznamenala tržby presahujúce 20 miliónov eur v roku 2023.Medzimesačne to bol 60-percentný pokles reštrukturalizácií. Medziročne klesli o viac ako 66 %. Hlavná analytička CRIF - Slovak Credit Bureau Jana Marková uviedla, že ide o zaujímavý skok, ale z dlhodobejšej perspektívy to skôr vyzerá na odchýlku v minulom roku, lebo po dve reštrukturalizácie sme v októbri mali aj v rokoch 2020, 2021 aj 2022.