V okupovaných regiónoch začali referendá o pripojení k Rusku, volební pracovníci chodia s urnami po domoch

Pracovníci s urnami

Historický míľnik

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - V Ruskom okupovaných regiónoch na Ukrajine sa začínajú referendá o pripojení sa k Rusku. Kremľom zorganizované hlasovanie je ostro kritizované Ukrajinou a Západnými štátmi a je vnímané ako krok smerom k anexii týchto území. Referendá sa konajú v Luhanskej oblasti a na územiach Záporožskej, Chersonskej a Doneckej oblasti, ktoré sú pod kontrolou ruských síl.Hlasovať môžu aj utečenci z okupovaných regiónov, ktorí sú v Rusku. Referendá by mali trvať do utorka, pričom počas prvých štyroch dní budú podľa Ruskom menovaných predstaviteľov volební pracovníci chodiť s urnami po domoch alebo zriadia provizórne hlasovacie miestnosti pri obytných budovách a v posledný deň budú otvorené klasické volebné miestnosti.Referendá, ktoré sa ľudí pýtajú na to, či chcú, aby sa oblasti stali časťami Ruska, sa podľa agentúry AP určite skončia tak, ako chce Moskva. To by jej dalo zámienku tvrdiť, že pokusy ukrajinských síl o opätovné získanie kontroly sú útokmi na samotné Rusko, čo dramaticky vyeskaluje konflikt.Líder proruských separatistov v Doneckej oblasti Denis Pušilin v piatok referendum vyhlásil za „historický míľnik“. Predseda ruskej Štátnej dumy Vjačeslav Volodin v piatok vo vyhlásení okupovaným regiónom povedal, že ak sa rozhodnú „stať sa súčasťou Ruskej federácie - podporíme vás“.Predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková zas povedala, že v referendách obyvatelia týchto regiónov hlasujú „o živote a smrti“.