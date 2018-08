V Oláhovom seminári je výstava kníh, ktoré oživili reštaurátori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Trnava 29. augusta (TASR) – V historickej knižnici Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave sa nachádza zhruba 50.000 starých tlačí a 7000 periodík. Kolekciu 18 vzácnych kusov, ktoré prešli v posledných rokoch reštaurovaním, si možno pozrieť v priestoroch Oláhovho seminára – Múzeu knižnej kultúry na výstave Zachránené poklady. "Sú to knihy, ktorých poškodenie vznikalo v priebehu stáročí," povedal pre TASR kurátor výstavy i knižnice Milan Ševčík.Výstava dokladuje fotografiami ich stav pred reštaurovaním, priebeh odborných prác a vo vitrínach potom výsledok práce reštaurátorov oddelenia reštaurovania a konzervovania Slovenskej národnej knižnice, kde ZsM svoje poškodené knihy zveruje do opatery. Štyri knihy reštaurovali súkromní reštaurátori Alexandra Šamková a Ivan Galamboš.Názov, ktorý výstava dostala, je adekvátny.uviedol Ševčík. Ďalšou 'topkou' je kniha básní humanistického autora Jána Bocatia Päť kníh uhorských básní.dodal.Historická knižnica ZsM ukrýva podľa Ševčíka množstvo vzácnych kníh, ktoré sú zdrojom poznania. Verejnosť možnosť zoznámiť sa s nimi a získať prístup k informáciám, ktoré obsahujú, využíva však menej, ako by múzeum vítalo. Časť bibliotéky obsahuje napríklad tlače, ktoré boli súčasťou knižnice Trnavskej univerzity (1635-1777).povedal Ševčík.Výstava Zachránené poklady potrvá do konca marca budúceho roka. Múzeum k nej pripravilo sprievodné podujatia pre školákov 1. a 2. stupňa. Okrem aktuálnej prezentácie si návštevníci v Oláhovom seminári môžu pozrieť aj výstavu Slováci, píšte po slovensky! k 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka a zaujímavé expozície - historické tlače 16. až 20. storočia a ateliér sochára a medailéra Williama Schiffera, rodáka zo Zvončína.