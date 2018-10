V Omastinej si komunálne voľby zopakujú, nemajú kandidáta na starostu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bánovce nad Bebravou 2. októbra (TASR) - V jednej z najmenších obcí okresu Bánovce nad Bebravou v Omastinej neprejavil záujem o funkciu starostu v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí žiaden kandidát. Komunálne voľby si zopakujú i v Cimennej, a to pre nedostatočný počet kandidátov na poslancov. Informácie TASR poskytla vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Bánovce nad Bebravou Emília Kšiňanová.Omastiná má 41 obyvateľov. Napriek tomu, že o funkciu starostu tam neprejavil nikto záujem, o poslanecké mandáty sa tam uchádza toľko kandidátov, koľko je miest v obecnom zastupiteľstve. Obec by tak až do vypísania doplňujúcich volieb, ak sa nájde kandidát, mal viesť súčasný starosta Viliam Kusý.zdôvodnil pre TASR svoje rozhodnutie nekandidovať súčasný starosta, ktorý podľa svojich slov musí zvládnuť Omastinú viesť až do ďalších doplňujúcich volieb.V územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou je 42 obcí a mesto Bánovce nad Bebravou. V okrese je vytvorených 62 volebných okrskov, z toho v meste Bánovce nad Bebravou 18, v obci Veľké Držkovce tri a v ostatných obciach jeden okrsok. "" uviedla ďalej Kšiňanová.V obciach Libichava, Omastiná, Pravotice, Prusy a vo volebnom obvode číslo 1 vo Veľkých Držkovciach sa o poslanecký mandát podľa nej uchádza toľko kandidátov, koľko má byť zvolených poslancov. "" doplnila.V 42 obciach okresu Bánovce nad Bebravou sa bude o post starostov uchádzať 82 kandidátov, z toho v 15 obciach podal kandidátnu listinu len jeden kandidát, vo všetkých prípadoch je to terajší starosta." pripomenula Kšiňanová.