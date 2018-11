V Omastinej si voľby zopakujú, nemali kandidáta na starostu

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bánovce nad Bebravou 12. novembra (TASR) - V jednej z najmenších obcí okresu Bánovce nad Bebravou Omastinej si voľby do orgánov samosprávy obcí zopakujú. V sobotu (10. 11.) si tam obyvatelia volili len poslancov, nenašiel sa tam totiž žiaden kandidát na starostu. Voľby budú opakovať i v Cimennej, a to pre nedostatočný počet kandidátov na poslancov.Omastinú, ktorá má 41 obyvateľov, by mal až do doplňujúcich volieb viesť súčasný starosta Viliam Kusý. Svoje rozhodnutie odôvodnil financiami, pre ich nedostatok sa totiž podľa neho obec nemôže rozvíjať.V územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou je 42 obcí a mesto Bánovce nad Bebravou. Z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ďalej vyplýva, že v 15 obciach sa o starostovskú stoličku uchádzal len jeden kandidát, vo všetkých prípadoch išlo o súčasných starostov a starostky. Ide o obce Malé Hoste, Pravotice, Prusy, Uhrovec, Veľké Chlievany, Žitná - Radiša, Cimenná, Čierna Lehota, Dvorec, Horné Naštice, Krásna Ves, Otrhánky, Libichava, Pochabany a Borčany.Svoj post obhájili i starostovia v ďalších 14 obciach okresu. K zmene nedôjde v Malej Hradnej, Miezgovciach, Nedašovciach, Podlužanoch, Ruskovciach, Rybanoch, Slatine nad Bebravou, Timoradzi, Vysočanoch, Dežericiach, Dubničke, Haláčovciach, Veľkých Držkovciach, Chudej Lehote.Nové vedenie obce bude v 12 obciach okresu. V Ľutove na starostovský post nastúpi programátor Marian Korbel, v Pečeňanoch majster Jozef Lukniš, v Slatinke nad Bebravou administratívna pracovníčka Zuzana Koláriková, v Šípkove pracovník živočíšnej výroby Eduard Hollý, v Šišove prednostka obecného úradu Elena Valachová a v Trebichave samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) Iveta Šebeňová. V Uhrovskom Podhradí bude starostom podnikateľ Javier Linde Esteban, vo Veľkých Hostiach štátna zamestnankyňa Gabriela Bronišová, v Zlatníkoch SZČO Erik Števula, v Brezolupoch vychovávateľka Iveta Rosová. Dolné Naštice povedie pracovníčka pošty Ľubomíra Kasalová a Kšinnú advokátska koncipientka Tatiana Botková.Komunálne voľby ovládli starostovia za stranu Smer-SD, vyhrali v 21 obciach. SNS bude mať štyroch starostov a po jednom starostovi koalícia SaS a OĽaNO, KDH a Sme rodina. Nezávislí kandidáti vyhrali voľby v 13 obciach.