V Opere SND opäť zaznie Verdiho slávny Zbor Židov

Slovenské národné divadlo (SND) uvádza v piatok premiéru novej inscenácie opery Giuseppe Verdiho Nabucco. Biblický operný epos s jednou z najznámejších operných melódií - slávnym Zborom Židov hudobne naštudoval taliansky dirigent Pietro Rizzo, réžie sa ujal český režisér Tomáš Ondřej Pilař. V titulnej úlohe babylonského kráľa sa predstaví barytonista Daniel Luis de Vicente v alternácii s Danielom Čapkovičom. Druhá premiéra sa uskutoční v nedeľu 1. októbra.





Babylončania pod vedením kráľa Nabucca vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh Židov Jahve však potrestá kráľa tyrana tým, že naňho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musí čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail, napokon rozpozná svoju vinu, uzná moc a vznešenosť Boha Jahveho a vráti Židom slobodu.Príbeh Nabucca je podľa Pilařa pozoruhodne nadčasový. "Nabucco môže byť hrdina, môže byť slaboch. Nabucco môže byť otec, ktorý nezvládol výchovu svojich detí, môže to byť mocný vladár alebo, naopak, diktátor, ktorý už uzurpuje právo ostatných národov na existenciu. Libreto opery je vybudované okolo niekoľkých slovných citácií biblických žalmov. Tie majú akúsi mágiu, takže sa v rôznych historických obdobiach môžu vynárať v rôznych kontextoch, ale vždy sú aktuálne," poznamenáva Pilař. Jeho inscenácia nie je zasadená do konkrétnej historickej epochy, i keď kostýmy odkazujú na módu zo začiatku 20. storočia.Viac ako historický a biblický kontext režiséra zaujímali vzťahy. "Nabucco je pre mňa v prvom rade fenomenálna rodinná operná dráma. Je to neuveriteľne strhujúci rodinný príbeh Nabucca a jeho dvoch dcér. To je niečo, čo prestupuje dejinami - rozvrátená rodina, ktorá sa s týmito rozvrátenými vzťahmi snaží vyrovnať," vysvetľuje Pilař. Diváci sa podľa neho môžu tešiť na veľkolepé zborové scény. "Z môjho pohľadu sú obrazovo spracované veľmi efektne. Zároveň sa v celej inscenácii snažíme čo najviac pracovať so symbolmi a znakmi. V mnohých smeroch otvárame dvere k istým otázkam, ktoré potom ostávajú otvorené až do konca, ale všetky dvere sa napokon snažím zatvoriť a na otázky odpovedať," dodáva režisér.V úlohe babylonského kráľa Nabucca sa predstaví taliansky barytonista Daniel Luis de Vicente v alternácii s domácim sólistom Danielom Čapkovičom. Dcéru Abigail zaspieva Maida Hundeling a Jolana Fogašová, v úlohe Ismaela sa alternujú Tomáš Juhás a Josef Moravec.