V Opoji pribudlo za päť rokov 400 ľudí, majú aj folklórnu skupinu

Na snímke kostol na cintoríne v obci Opoj v okrese Trnava v piatok 30. augusta 2019.

Na snímke obecný úrad v obci Opoj v okrese Trnava v piatok 30. augusta 2019.

Starosta chce v bývalej škole obecný úrad i ambulanciu lekára

Na snímke pomník padlým vojakom v prvej a druhej svetovej vojne v obci Opoj v okrese Trnava v piatok 30. augusta 2019.

Folklórna skupina najradšej spieva pieseň Prečo Pán Boh starých ľudí ľúbi

Na snímke folklórny súbor Opojčanka počas festivalu Trnavská brána v sobotu 17. augusta 2019 v Trnave.

Opoj 31. augusta (TASR) – Obec Opoj pri Trnave má v súčasnosti 1200 obyvateľov, 400 z nich pritom pribudlo v posledných piatich rokoch. Podľa starostu Petra Bartoviča ide zväčša o ľudí, ktorí sa v obci usadili pre jej výhodnú polohu medzi Trnavou a Bratislavou. Tam chodia za prácou a zväčša vozia aj svoje deti do škôlok a škôl.Sťahovali sa do dvoch lokalít.povedal pre TASR. Pôvodný plán hovoril až o deviatich bytových domoch, ale súčasné obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že touto cestou sa obec nateraz rozrastať nebude. Počtu obyvateľov totiž nezodpovedá infraštruktúra obce. Nemá vlastnú školu, deti chodia do susedného Majcichova, Vlčkoviec i Križovian nad Dudváhom. Rovnako do zdravotného strediska treba cestovať, hoci len asi tri kilometre, obchodná sieť je v súčasnosti zastúpená jedným malým súkromným obchodom. Starosta vie, že by potrebovali aj nákupné stredisko s kaviarňou či cukrárňou, aj nejaké ďalšie prevádzky. Akékoľvek plány však brzdí skutočnosť, že obec nevlastní žiadne pozemky, kde by sa takýto zámer dal realizovať. A tak môžu iba čakať, kým to za nich vyrieši súkromný záujemca na súkromnom pozemku.konštatoval starosta. Ale ako dodal, v štádiu pred vydaním územného rozhodnutia je zámer výstavby polyfunkcie, kde investor počíta aj so samoobslužnou obchodnou prevádzkou.dodal starosta. Zatiaľ obyvatelia, ktorí prichádzajú z práce vo večerných hodinách, si musia nakupovať niekde po ceste.Deficit obecných pozemkov vznikol podľa Bartoviča v predchádzajúcich rokoch, keď vtedajšia samospráva rozhodla o predaji priestoru za školou pre zámer výstavby domu seniorov, ktorý dodnes nestojí, a tiež o predaji areálu družstva.povedal starosta.konštatoval.Na stole v starostovskej kancelárii má Bartovič zámer investora rozšíriť areál bývalého družstva o ďalšiu, tretiu ubytovňu. K tomu ponúka vybudovanie moderného fitparku pre obec. Starosta Bartovič je myšlienke naklonený, menej však, ako uviedol, sa zatiaľ pozdáva opojským poslancom.doplnil starosta. Vlastník areálu zároveň prezentoval, že v prípade odchodu pracovníkov má v pláne prerobiť ubytovne na byty.Investíciou z posledného obdobia v Opoji je obnova priestranstva pred miestnym cintorínom a výstavba jeho plota, dobudovanie verejného osvetleniainformoval Bartovič. V blízke dobe by v obci chceli dobudovať na hlavnom cestnom ťahu novú autobusovú zastávku.Pred siedmimi rokmi sa skončilo v základnej škole v Opoji pri Trnave vyučovanie a jej žiaci sa rozpŕchli do škôl v susediacich obciach. Budova s piatimi triedami však zostala a dlho bola nevyužitá. Teraz jej chce dať obec novú náplň.povedal pre TASR starosta Opoja Peter Bartovič. V ďalších priestoroch by chceli zriadiť ambulanciu obvodného lekára. Delia sa oňho s blízkymi Križovanmi nad Váhom i Majcichovom, kam aj Opojčania za vyšetreniami cestujú." povedal.Starosta prednedávnom predostrel poslaneckému zboru návrh, aby do zostávajúcich miestností presťahovali obecný úrad. Má na to pádny dôvod – nedostatok priestoru na administratívny aparát. Ale predovšetkým sa úrad nachádza na poschodí kultúrneho domu a starší a chorí ľudia majú problém vyjsť hore schodmi, keď niečo potrebujú vybaviť.povedal Bartovič. Náklady na sťahovanie podľa jeho slov nevyjdú obec draho, prízemné priestory v bývalej škole sú v relatívne dobrom stave. A má už aj nápad, ako využiť tri kancelárie, ktoré by obecný úrad opustil.povedal. Starosta verí, že obecné zastupiteľstvo odsúhlasí sťahovanie a veci sa čoskoro vyriešia v prospech občanov.Prízemie kultúrneho domu slúži v Opoji ako miesto stretávaní sa pri kultúrnych a spoločenských akciách.konštatoval nerád starosta. Tešilo by ho, keby Opojčania žili komunitnejším životom, stretali sa na podujatiach v hojnejšom počte.doplnil.Folklórna dedinská spevácka skupina Opojčanka v obci Opoj pri Trnave funguje už 15 rokov a stále je u nej chuť rozvíjať sa, pridávať nové naštudovania piesní a reprezentovať. Zo 14 aktuálnych členov je päť takých, ktorí stáli pri jej zrode a teší ich to doteraz.povedala pre TASR zakladateľka a vedúca súboru Denisa Štefáková. Opojčanka podľa jej slov vznikla z dôvodu zachovania tradičnej kultúry regiónu a rozvíjania folklórnych tradícií.uviedla Štefáková. Odstupom času to hodnotí ako dobré rozhodnutie, táto generácia Opojčanov už v podstate vymrela. Zo zoznamu vyberajú členovia pri príprave na vystúpenia. Podľa Štefákovej je pre nich asi „top“ pieseň Prečo Pán Boh starých ľudí ľúbi.Veková skladba Opojčanky je od 10 rokov až po 70 plus. Najmladší je ozembuchár Maťko. Okrem toho majú ešte harmonikára Milana Backa, ktorý je jedným z tých, ktorí to ťahajú so súborom nepretržite." uviedla vedúca súboru. Spolu vystupujú nielen v Opoji pri pochovávaní basy, stavaní mája či čepčení neviest, ale aj po obciach v okolí, chodia do Trnavy. V auguste sa opäť zúčastnili na festivale Trnavská brána. Videli ich aj v televíznej folklórnej súťaži Kapura, kde si viedli veľmi dobre. Ich priaznivcov by však nemalo zmiasť, keď členov súboru uvidia vystupovať aj pod "značkou" Rozmarín.dodala Štefáková.Súbor vystupuje v trnavskom kroji.uviedla Štefáková.