V. Orbán: Stredná Európa je motorom rastu v EÚ, čo si všimla aj Čína

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť/Šanghaj 5. novembra (TASR) - Hospodársky rast krajín strednej Európy je dvojnásobne vyšší než európsky priemer, čo si všimla aj Čína, uviedol v pondelok v Šanghaji predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na prvom Medzinárodnom dovoznom veľtrhu v Číne (CIIE).Podľa agentúry MTI Orbán vystúpil s prejavom na otvorení podujatia, na ktorom sa zúčastnili okrem hostiteľa - čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aj prezidenti a predsedovia vlád ďalších krajín. Čestnými zahraničnými hosťami veľtrhu sú popri Maďarsku Brazília, Egypt, Indonézia, Južná Afrika, Kanada, Mexiko, Nemecko, Pakistan, Rusko, Veľká Británia a Vietnam.Predseda maďarskej vlády zdôraznil, že Maďarsko v Šanghaji reprezentuje nielen seba, ale celý región strednej Európy, ktorý sa stal motorom hospodárskeho rastu Európy. Dodal, že je zrejmé, že krajiny strednej Európy budú aj v budúcnosti zdrojom európskeho rastu.Orbán pripomenul, že Čína si všimla stredoeurópsky rozvoj, preto zriadila skupinu 16+1, čo je formáciou ekonomickej spolupráce Číny so 16 krajinami strednej a východnej Európy.vyhlásil ministerský predseda a informoval, že čoskoro sa v Budapešti uskutoční stretnutie guvernérov národných bánk uvedeného zoskupenia.Maďarský premiér, ktorý do Šanghaja pricestoval v nedeľu spolu s ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péterom Szijjártóom, ministrom pre inovácie a technológie Lászlóom Palkovicsom a šéfom agrárneho rezortu Istvánom Nagyom, bude dvojstranne rokovať s čínskym prezidentom a stretne sa aj s predstaviteľmi najväčších čínskych podnikov.CIIE, ktoré potrvá do 10. novembra, je dôležitá platforma propagácie bilaterálnych obchodných vzťahov medzi Čínou a zvyškom sveta. Na veľtrhu a jeho sprievodných podujatiach a aktivitách sa predstaví viac ako 3000 podnikov zo 130 krajín a regiónov, vrátane 200 popredných priemyselných spoločností. Organizátori očakávajú účasť približne 150.000 domácich a zahraničných zákazníkov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)