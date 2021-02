V osade v Sačurove potvrdili ďalších 85 prípadov na COVID-19, krízový štáb predĺžil karanténu

Väčšina má bezpríznakový priebeh

Na karanténu dohliadajú vojaci

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Karanténa v rómskej osade v obci Sačurov (okres Vranov n/Topľou) potrvá minimálne do stredy 24. februára. V piatok o tom rozhodol krízový štáb obce na základe štvrtkového pretestovania jej obyvateľov. Ďalšie testovanie bude v pondelok 22. februára. Týkať sa bude doteraz negatívnych osôb, respektíve obyvateľov nad 10 rokov, ktorí na testovaní doposiaľ neboli.Ako informoval starosta obce Peter Barát, tento týždeň sa prišlo testovať menej ľudí, preto aj zachytených nových prípadov je menej ako pri úvodnom testovaní, ktoré odhalilo 113 pozitívnych spomedzi 414 testovaných. „Otestovali sme 298 ľudí, z toho 85 bolo pozitívnych,“ skonštatoval starosta, podľa ktorého testovanie potvrdilo, že vírus sa v osade šíri ďalej. V samotnej obci zaznamenali iba jediný pozitívny prípad.„Väčšina z pozitívnych osôb má bezpríznakový priebeh ochorenia alebo evidujeme len mierne príznaky. Vo štvrtok sme opäť vykonali aj 20 PCR testov, u ktorých zisťujú, či môže ísť o britskú mutáciu koronavírusu ,“ vysvetlila Mária Husárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.V osade žije zhruba 750 ľudí. Uzatvorená je od stredy 3. februára. Počas karantény pre jej obyvateľov zabezpečujú pitnú vodu, drevo. Vďaka projektu Zdravé regióny Úradu splnomocnenca pre rómske komunity zabezpečili potravinovú pomoc a hygienické potreby, ktoré rozdali počas testovania. Podľa starostu počas doterajšej karantény nezaznamenali žiadne problémy. „Správali sa slušne a počúvali nariadenia a rady. Nebol žiadny nepokoj ani výtržnosti,“ uviedol Barát.Zároveň starosta doplnil, že na dodržiavanie karantény budú aj naďalej 24 hodín denne dohliadať vojaci a policajti. Obec sa pripravuje aj na budúcotýždňové vyplácanie sociálnych dávok a v spolupráci so Slovenskou poštou je pripravená pomôcť pri alternatívnom riešení.„Z našej strany sme zabezpečili unimobunku, ktorú sme dali doviezť do tesnej blízkosti rómskej osady. Spolu s vedením pošty sme sa predbežne dohodli, že sociálne dávky by sa mohli vyplácať práve v jej priestoroch,“ vysvetlil starosta.