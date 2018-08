V OSN vystavia fotografie zo súťaže Slovak Press Photo

Slovak Press Photo Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/New York 30. augusta (TASR) - Na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku vystavia fotografie zo súťaže Slovak Press Photo. Stane sa tak vďaka spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Stálou misiou SR pri OSN v New Yorku, uviedla vo štvrtok pre TASR riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.uviedla Garvoldtová.Súbor podľa jej slov pozostáva z 25 fotografií rôznych žánrov od 16 autorov, ktoré zobrazujú momenty z každodenného života, portréty ľudí z celého sveta, kultúrne a športové podujatia či prírodné scenérie.Medzi vybranými autormi nechýba ani fotograf TASR Michal Svítok.Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. septembra 2018 o 18.30 h v priestoroch Stálej misie SR pri OSN v New Yorku, a to za osobnej účasti čestného hosťa, predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka, dodala Garvoldtová.