V Ostraticiach začali so samozberom jabĺk

Samozber jabĺk v sade spoločnosti Fructop v Ostraticiach (okres Partizánske) láka množstvo ľudí zo širokého okolia. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostratice 14. októbra (TASR) - V Ostraticiach v okrese Partizánske začali v tomto období so samozberom jabĺk. Tamojší ovocinári sa stretli so záujmom verejnosti, jednu z odrôd jabĺk už vyzbierali.uviedol Samuel Šebo zo spoločnosti Fructop.Ovocinári podľa neho ponúkajú aj zber takzvaných padaviek, čiže jabĺk do kvasu, čo aktuálne platí v prípade odrôd Jonagold a Golden Delicious.doplnil.Za asi najobľúbenejšiu odrodu označil Šebo Pinovu.podotkol.Do samozberu jabĺk v Ostraticiach sa zapojila i rodina z Trenčína.načrtla Ľubica Bachanová.Manželia zbierali odrodu Pinova, jablko z tejto odrody si odnieslo z výstavy v Trenčíne minulý týždeň i cenu Jablko roka.poznamenala Bachanová s tým, že jablká budú mať na uskladnenie na zimu.Ostratickí ovocinári majú momentálne jablone vysadené na ploche 41 hektárov. Zároveň majú i slivky na 17 hektároch, ktoré rovnako ako jablká pestujú v rôznych odrodách. Venujú sa i výrobe pasterizovaných štiav a spolupracujú pri výrobe ďalších produktov z ovocia.