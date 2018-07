V Pakistane zatkli desiatky stúpencov expremiéra Naváza Šarífa

Naváz Šaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 12. júla (TASR) - Pakistanská polícia zatkla desiatky stúpencov bývalého premiéra Naváza Šarífa, aby im zabránila zúčastniť sa na uvítacom zhromaždení pri príležitosti jeho návratu z Londýna. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na Šarífovu stranu Pakistanská moslimská liga (PML-N).Šarífa zbavil vlani v júli funkcie premiéra pakistanský najvyšší súd pre korupciu. Bývalý šéf kabinetu si však naďalej udržal vplyv v pakistanskej politike.Minulý týždeň bol v neprítomnosti odsúdený na desať rokov väzenia. Doposiaľ sa voči verdiktu neodvolal a pravdepodobne bude vzatý do väzby hneď po tom, čo vstúpi na pakistanské územie.Pakistanská moslimská liga uviedla, že Šaríf by sa do vlasti mal vrátiť v piatok z Veľkej Británie, kde bol za svojou vážne chorou manželkou.Pakistanská polícia v súvislosti so zatýkaním uviedla, že Šarífových stúpencov zadržala, aby sa vyhla násiliu". V reakcii z Londýna Šaríf v stredu uviedol, že nemá strach pred väzením a požiadal občanov, aby vo voľbách 25. júla hlasovali za jeho stranu.Škandál Panama Papers v roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že inkriminované nehnuteľnosti nadobudla v 90. rokoch legálne.