V páleniciach Trenčianskeho kraja sa vypálili státisíce alkoholu

Páleničiarska sezóna je v týchto dňoch v plnom prúde. Foto: TASR - Milan Hanc Foto: TASR - Milan Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 20. októbra (TASR) – V 58 páleniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa v minulom výrobnom období (1. 7. 2017 – 30. 6. 2018) vypálilo 460.000 litrov čistého alkoholu, z ktorého na zníženej spotrebnej dani pritieklo do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur.Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, minulá sezóna bola porovnateľná s tou predchádzajúcou.uviedla Peťovská.Ako dodala, momentálne sú už pálenice v plnej prevádzke, súčasná sezóna bude pravdepodobne veľmi úspešná. Pestovatelia pália rôzne druhy ovocia - slivky, jablká, marhule, višne, čerešne, dule, maliny.doplnila.Vo výrobnom období si jedna osoba môže dať pre svoju osobnú spotrebu a domácnosť vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (86 litrov 50-percentného alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu (2,70 eura za liter 50-percentného alkoholu). Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dani, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou.zdôraznila hovorkyňa colného úradu.