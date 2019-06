V Paríži sa konal pochod zmrzačených na protest proti zásahom polície

Policajti ťahajú po zemi zakrvaveného protestujúceho počas demonštrácie francúzskeho hnutia tzv. žltých viest v Marseille 12. januára 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Paríž 2. júna (TASR) - Francúzske protivládne hnutie žltých viest zorganizovalo v nedeľu v Paríži tzv. pochod zmrzačených, ktorého účastníci odsúdili údajnú brutalitu policajných zásahov voči akciám tohto hnutia. Na pochode sa zúčastnilo asi 200 ľudí.Informoval o tom spravodajský portál LCI, ktorý zverejnil aj bilanciu ministerstva vnútra o počtoch zranených počas protestov: podľa nej od 17. novembra 2018, keď vypukli protesty proti reformám a plánom vlády prezidenta Emmanuela Macrona, bolo zranených 2448 demonštrantov a 1797 policajtov.V reakcii na tzv. pochod zmrzačených hovorkyňa vlády Sibeth Ndiayeová v nedeľu ubezpečila, že policajti, ktorí sa dopustili protiprávneho konania, budú potrestaní. Policajná inšpekcia momentálne vyšetruje 171 takýchto prípadov a inšpekcia žandarmérie tri, dodala.Námestník ministerstva vnútra Laurent Nuňez vo vysielaní televízie RTL upozornil, že v situácii, keď sú policajti terčom útoku a nasleduje po ňom z ich strany reakcia, "môžu (pri nej) byť aj zranení".Vyhlásil tiež, že nepociťuje ľútosť nad spôsobom, akým polícia chránila verejný poriadok a bezpečnosť.Pripomenul i to, že už 50 či 60 rokov Francúzsko nebolo v takej situácii ako počas protestov žltých viest. Dodal, že podľa jeho názoru "to v oblasti zaistenia verejného poriadku dopadlo vcelku dobre". Vyhlásil tiež, že je k dispozícii justícii.Parížska prokuratúra vo štvrtok oznámila, že prípadmi policajtov, ktorí sa dopustili neprimeraného násilia, sa budú zaoberať súdy.Nuňez však v tejto súvislosti zdôraznil, že začaté vyšetrovanie nemusí vždy vyústiť do vznesenia obvinenia a odsúdenia. Vyjadril presvedčenie, že policajti pri zásahu proti žltým vestám vo väčšine prípadov použili primeranú silu. Spresnil, že sila bola použitá vtedy, keď šlo o reakciu na násilné útoky proti policajným zložkám alebo proti štátnym inštitúciám.