V Paríži vrcholia práce na globálnej správe o stave ekosystémov

Paríž 29. apríla (TASR) - Za účasti vedcov a diplomatov zo 130 krajín sveta sa v Paríži v pondelok začala konferencia, ktorá má prijať prvú globálnu správu stave ekosystémov Zeme.Ako uviedol denník Le Monde, má ísť o prvý dokument tohto druhu po 15-ročnej prestávke, keď bol v roku 2005 prijatý dokument Hodnotenie ekosystémov k miléniu (Millennium Ecosystem Assessment). Najnovší text má byť aj výzvou na prijatie opatrení po celom svete.Agentúra AFP informovala, že jedným z prvých rečníkov bol Robert Watson, šéf medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), ktorý upozornil, že ničenie prírody ohrozuje ľudstvo "aspoň tak ako človekom indukovaná zmena klímy". Dodal, že možnosti a príležitosti konať a chrániť biologickú rozmanitosť sa zužujú.Platforma IPBES vznikla v roku 2012 a vlani zverejnila pomerne alarmujúce správy o stave biodiverzity v rozličných regiónoch.Globálna správa IPBES sa počas diskusií v Paríži finalizuje. Mala by mať rozsah asi 1800 strán. Pracovalo na nej tri roky vyše 150 expertov a desiatky ich spolupracovníkov.Výsledok ich práce by sa podľa AFP mal stať vedeckým štandardom pre biodiverzitu - takým, akým je Medzivládny panel o zmene klímy - vedecký orgán, ktorý je poverený úlohou vyhodnocovať riziko zmeny klímy.Správa IPBES by po svojom schválení v Paríži mala byť zverejnená 6. mája a mala by slúžiť ako základ pre ďalšie medzivládne rokovania.Watson v rozhovoroch pre médiá uviedol, že pojem "biodiverzita" sa týka všetkých rastlinných a živočíšnych druhov žijúcich na Zemi - "vrátane toho, ktorý sa sám ohrozuje ničením prírody - človeka".Watson poznamenal, že až doteraz sa hovorilo o dôležitosti biodiverzity najmä z perspektívy životného prostredia.vyhlásil Watson pred začiatkom parížskej schôdzky.Príroda podľa neho poskytuje ľudstvu neoceniteľné služby a ako príklad uviedol opeľujúci hmyz, lesy a oceány absorbujúce CO2, či drevo na vykurovanie.Z pracovnej verzie správy IPBES podľa AFP vyplýva, že vedci očakávajú "bezprostredné zrýchlenie vymierania druhov". Ohrozených je od 500.000 do milióna druhov, pričom v prípade mnohých k tomu dôjde "v nasledujúcich desaťročiach".Závery, ku ktorým dospeli vedci, korešpondujú s obavami časti odbornej verejnosti, ktorá sa domnieva, že ľudstvo je na prahu šiesteho masového vymierania druhov, prvého od zrodu človeka.povedal José Gregorio Mirabal, prezident organizácie, ktorá združuje pôvodné obyvateľstvo z povodia Amazonky.Francúzsky spravodajský portál 20Minutes v pondelok informoval, že mnohí odborníci dúfajú, že správa IPBES povedie k podobnej dohode, aká bola svojho času schválená v Paríži a týkala sa zmeny klímy.