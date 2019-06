V Paríži vydražia zbraň, ktorá ukončila život maliara van Gogha

Vicent Van Gogh, archívna snímka. Foto: TASR/AP Vicent Van Gogh, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 17. júna (TASR) - Zbraň, o ktorej sa predpokladá, že s ňou holandský maliar Vincent van Gogh ukončil vo Francúzsku svoj život, pôjde do dražby. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.Aukčný dom AuctionArt plánuje túto starožitnosť ponúknuť v stredu do dražby v Paríži.Sedemmilimetrový revolver typu Lefaucheux sa považuje za jednu z "najznámejších zbraní v histórii umenia". Podľa odhadov by sa mohol vydražiť až za 60.000 eur.Odborníci predpokladajú, že holandský maliar van Gogh svoj život ukončil neďaleko dediny Auvers-sur-Oise severne od Paríža, kde v roku 1890 strávil niekoľko posledných rokov svojho života. Maliar si zbraň vypožičal od majiteľa hostinca, v ktorom býval. Skonal o 36 hodín po postrelení.Zbraň objavil istý roľník v roku 1965 na rovnakom poli, kde sa predpokladá, že sa umelec smrteľne postrelil. Revolver bol vystavený vo Van Goghovom múzeu v Amsterdame.