V parížskej katedrále Notre-Dame sa po prvý raz od požiaru uskutočnil koncert

Emócia a nádej

V katedrále bývali desiatky koncertov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2020 (Webnoviny.sk) - V parížskej katedrále Notre-Dame sa pri príležitosti Vianoc uskutočnil prvý koncert od minuloročného ničivého požiaru. Členov tamojšieho speváckeho zboru, ktorí mali oblečené ochranné obleky a helmy, sprevádzala hudba z violončela a požičaného organu.Koncert, ktorý nahrali skôr počas decembra, odvysielali na Štedrý deň krátko pred polnocou.Zbor pôvodne plánoval priviesť 20 spevákov, napokon ich z bezpečnostných dôvodov bolo len osem. Tí dodržiavali sociálny odstup, aby pri speve nemuseli mať na tvárach rúška, ktoré sú pre šírenie koronavírusu vo Francúzsku povinné.Podľa miestnej diecézy bol koncert "veľmi symbolický, poznačený emóciou a nádejou" a zároveň bol oslavou "hudobného dedičstva, ktoré sa datuje až do stredoveku".Verejnosť sa na koncerte zúčastniť nemohla a očakáva sa, že do katedrály nebude môcť vstúpiť prinajmenšom do roku 2024.Zbor z Notre-Dame zvykol v katedrále mať aj 60 koncertov, no od požiaru putuje po ďalších parížskych kostoloch. Aj parížsky aricibiskup Michel Aupetit odslúžil bohoslužby na Štedrý deň v kostole Saint-Germain-l’Auxerrois pri Louvri namiesto v Notre-Dame.Požiar zachvátil Notre-Dame v apríli 2019, pričom pohltil jej strechu a zničil vežičku. Len tento mesiac sa robotníkom konečne podarilo stabilizovať chrám dostatočne na to, aby mohli začať s rekonštrukciou.