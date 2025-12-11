Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 12.12.2025
 Meniny má Otília
 24hod.sk    Z domova

11. decembra 2025

V parlamente bolo pri schvaľovaní novely Trestného zákona horúco, došlo aj k fyzickej roztržke – VIDEO


Tagy: Poslanci Trestný zákon

Poslanci v Národnej rade SR sa vo štvrtok večer pri schvaľovaní novely Trestného zákona pochytili, došlo aj k fyzickej roztržke. Predseda opozičného Hnutia ...



Zdieľať
6570898d3650d604807049 676x451 11.12.2025 (SITA.sk) - Poslanci v Národnej rade SR sa vo štvrtok večer pri schvaľovaní novely Trestného zákona pochytili, došlo aj k fyzickej roztržke. Predseda opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti video, ktoré sa začína tým, že Matovič natáča koaličných poslancov a hovorí: „Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi (podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, Smer-SD)". Jeden z nich po ňom hodil plastovú fľašu, malo by ísť o Erika Vlčeka (Hlas-SD).


Následne zrejme prišla výzva na to, aby bývalý premiér nahrávanie prerušil, lebo počuť ako sa pýta: „Prečo by som to vypínal?". Na záberoch potom vidieť fyzickú roztržku medzi poslancami, viditeľní sú poslanci Hlasu aj Hnutia Slovensko, pričom jedného z nich počuť, ako opakovane kričí: „Čo ma držíš?", a potom sa rovnako opakovane pýta „Čo ma škrtíš?". Matovič mal tiež krátku slovnú výmenu s jednou z koaličných poslankýň, ktorá sa po ňom zahnala, ďalší koaliční poslanci sa ale postavili medzi nich.

V pozadí počuť spev, znie pieseň Na Kráľovej holi (predstavitelia strany Smer-SD ju spievali počas volebnej noci na jeseň v roku 2023 v ktorých strana zvíťazila - pozn. SITA), rovnako počuť hlasný piskot. Podľa dostupných informácií ju spievali poslanci vládnej koalície. Predseda Hnutia Slovensko chodil po pléne a ďalej natáčal poslancov koalície. V sále sa v tej chvíli rozliehala hymna SR, tú mali spievať poslanci hnutia Progresívne Slovensko.

Matovič na ďalších záberoch kritizuje schválenie novely Trestného zákona. Natáčal aj svojich poslaneckých kolegov, ktorí sa kriticky vyjadrili k fyzickej potýčke. Vyhrotenej situácii predchádzala aj roztržka medzi Matovičom a koaličnou poslankyňou Zuzanou Plevíkovou (Smer-SD).

Parlament napokon schválil novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov. Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní. Súčasťou sú aj nové trestné činy, a to popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne a porušenie zákazu marenia volebnej kampane. „Prílepky" k novele počas dňa kritizovali predstavitelia opozície, v úprave postavenia kajúcnikov vidia pomoc napríklad pre Tibora Gašpara alebo Norberta Bödöra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V parlamente bolo pri schvaľovaní novely Trestného zákona horúco, došlo aj k fyzickej roztržke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

