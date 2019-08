V parlamente momentálne pôsobí 23 nezaradených poslancov

Na archívnej snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 6. augusta (TASR) - V Národnej rade (NR) SR pôsobí v súčasnosti 23 nezaradených poslancov. Svoje domovské kluby opustili z rôznych dôvodov. Najviac nezaradených poslancov (deväť) pochádza z klubu OĽaNO.Sú nimi Viera Dubačová, Alan Suchánek, Oto Žarnay, Richard Vašečka, Veronika Remišová (bývalá predsedníčka klubu, pozn. TASR), Anna Verešová, Soňa Gaborčáková, Elena Červeňáková a Jozef Lukáč. Prví štyria odišli už dávnejšie, posledných päť opustilo klub v júni tohto roka. Kritizovali napríklad to, že OĽaNO neumožnilo svojim poslancom a novým ľuďom stať sa riadnymi členmi hnutia, ako aj to, že hnutie nepracovalo v regiónoch.Nezaradenými poslancami sú aj Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková, Simona Petrík a Igor Janckulík. Do parlamentu sa dostali cez dnes už neexistujúcu stranu Sieť. Tú opustili krátko po parlamentných voľbách v roku 2016. Janckulík vstúpil do klubu Mosta-Híd, odkiaľ odišiel krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako posledná opustila Sieť Alena Bašistová, ktorá je tiež nezaradená, ale hlasuje s koalíciou.Nezaradená je aj trojica poslancov, ktorých z klubu Sme rodina po konfliktoch vylúčil v roku 2016 jeho šéf Boris Kollár. Ide o Martinu Šimkovičovú, Petra Marčeka a Rastislava Holúbeka.O jedného poslanca prišla ĽSNS a Smer-SD. Kotlebovcov opustil Juraj Kolesár, z klubu a zároveň aj zo strany Smer-SD vystúpil v októbri minulého roka Marek Maďarič. Svoj odchod zdôvodnil tým, že nechce pôsobiť v koalícii, v ktorej má hlavné slovo politik,. V strane pôsobil od roku 2000.Nezaradeným poslancom sa stal po vytvorení vládnej koalície v roku 2016 Zsolt Simon, ktorý na protest odišiel z Mosta-Híd. Klub opustila aj Lucia Žitňanská, z Mosta-Híd vystúpila v septembri 2018. Svoj odchod z vládnej strany vysvetlila nespokojnosťou s činnosťou vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) v súvislosti s rôznymi kauzami.Z klubu SaS vystúpil počas tohto volebného obdobia Jozef Mihál pre názorový nesúlad s predsedom strany Richardom Sulíkom. Urobil tak vo februári 2017 a ostal nezaradeným poslancom. So smerovaním SaS a nevedel stotožniť aj dnes nezaradený poslanec Martin Poliačik, ktorý stranu opustil v novembri 2017.