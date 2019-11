V parlamente otvoria výstavu, privítajú tiež stovky študentov

Novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov s autentickými fotografiami sú novou výstavou v Krajskom múzeu v Prešove (KMPO). Expozícia venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie s názvom "Príčiny, argumenty, premeny po 30 rokoch" prezentuje snímky štyroch fotografov, Dionýza Dugasa, Dušana Guziho, Petra Kalenského a Viktora Zamborského. V Prešove 11. novembra 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 12. novembra (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študentstva uvedie v piatok 15. novembra výstavu "Kľúčmi k slobode". V tento deň zároveň parlament otvorí svoje brány viac ako 600 žiakom a študentom. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník.V priestoroch NR SR budú k dispozícii autentické exponáty, originálne historické dokumenty a listiny, ktoré sú priamym odkazom Nežnej revolúcie.Študenti budú môcť podľa Kostelníka nahliadnuť do rokovacej sály, zoznámiť sa s procesmi aj históriou parlamentarizmu. Zamestnanci Kancelárie NR SR si pre nich pripravili aj krátky film, ktorý návštevníkov prenesie do atmosféry Nežnej revolúcie."Revolúciu v roku 1989 začali práve študenti. Ich protestným pochodom 16. novembra 1989 v Bratislave odštartovali veľké politické a spoločenské zmeny. Sme presvedčení, že návšteva parlamentu poskytne dnešným mladým ľuďom veľa zaujímavých informácií a pôsobivých dojmov. Hlavnou ideou zorganizovať toto podujatie bolo aj poukázať na dobový kontrast – kým pred tridsiatimi rokmi bolo z dôvodu nastoleného režimu mnoho dverí pre študentov zatvorených, my ich dnes symbolicky otvoríme," uviedol Kostelník.Historické múzeum Slovenského národného múzea (SNM) zároveň sprístupní pre žiakov a študentov na Bratislavskom hrade novú výstavu N'89.