V parlamente pokračuje rozprava k skrátenému legislatívnemu konaniu k vládnej novele Trestného zákona (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

9.1.2024 (SITA.sk) - V parlamente pokračuje rozprava k skrátenému legislatívnemu konaniu k vládnej novele Trestného zákona . V pléne vystupuje opozičný poslanec Marek Lackovič PS ), ktorý pripomína vláde Roberta Fica Smer-SD ), že zmeny trestných kódexov sa v demokratickom, právnom a riadne fungujúcom štáte pripravujú niekoľko týždňov, mesiacov či rokov.Zmena trestnej politiky potrebuje podľa neho čo najširšiu celospoločenskú zhodu, transparentný proces a starostlivú prípravu na riadne zavedenie zmien do života spoločnosti.„Je to preto, aby si nová politika získala podporu, dôveru a rešpekt občanov rovnako ako jej predkladatelia. Koalícia toto celé úplne odignorovala. Jediné, o čo jej ide, je chrániť svojich ľudí, a to rýchlo, hneď a za každú cenu," uviedol v pléne parlamentu.