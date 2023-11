V parlamente pokračuje rozprava o PVV, vystupujú najmä opoziční poslanci (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu





K napĺňaniu programového vyhlásenia vlády chce Ficov kabinet pristúpiť s maximálnym nasadením, čo avizuje v dokumente s názvom „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť“.



Vláda v dokumente deklaruje, že cieľom je, aby obyvateľstvo Slovenska mohlo po skončení jej mandátu skonštatovať, že „na Slovensku sa žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie ako v rokoch 2020 – 2023".



Programové vyhlásenie vlády ako strategický dokument je podľa jeho tvorcov dôležitý pre obdobie zložitého spoločenského, politického, ekonomického i medzinárodného vývoja. Vláda vo svojom programovom vyhlásení vyjadrila i ambíciu reagovať na okolnosti a udalosti, ktoré majú vplyv na politickú, ekonomickú, sociálnu, finančnú aj právnu situáciu Slovenska a jeho postavenie vo svete.



Vládny kabinet v tomto kontexte poukázal na to, že Slovensko sa za posledné roky prepadlo medzi najchudobnejšie štáty v Európskej únii, verejné financie sú rozvrátené, pričom pred vládou stoja výzvy v podobe vysokého deficitu i rekordného nárastu dlhu, a zároveň je podľa vlády ohrozené i čerpanie prostriedkov z eurofondov a Plánu obnovy.



Kabinet tiež v programovom vyhlásení pripomenul nárast cien, a to najmä v prípade potravín, a dodal, že pred ním stojí aj výzva zaistiť bezpečné dodávky energií za dostupné ceny.



Vláda má tiež v pláne obnoviť sociálny dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov plánuje pristupovať s rešpektom. Vláda taktiež plánuje zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele a upokojiť polarizovanú spoločnosť, posilniť chce i suverenitu a štátnosť, národné sebavedomie a zdravé vlastenectvo, ale aj úctu k štátnym symbolom a tradíciám.



V dokumente avizuje aj zámer razantne chrániť obyvateľstvo pred negatívnymi dopadmi nelegálnej migrácie, ktorú podľa nich predošlé tri vlády ignorovali. Kabinet vyjadril i zámer pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, a to vrátane zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, v rámci jej medzinárodne uznávaných hraníc a prirodzeného práva na sebaobranu.



Kabinet doplnil, že k predmetným výzvam sa stavia s rešpektom a chce využiť všetky skúsenosti i ponaučenia z minulosti, aby mohlo obyvateľstvo po skončení ich mandátu skonštatovať, že sa im žije lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.



„Vláda Slovenskej republiky pri príležitosti predloženia svojho programového vyhlásenia do Národnej rady SR prehlasuje, že základným prameňom, z ktorého vychádza jej program a o ktorý bude opierať svoje rozhodnutia a postoje, je Ústava Slovenskej republiky," uviedla v materiáli.



16.11.2023 (SITA.sk) - V parlamente už tretí deň pokračuje rokovanie o programovom vyhlásení vlády (PVV) a vyslovení dôvery vládnemu kabinetu. V pléne vystúpi ešte 11 písomne prihlásených poslancov, z celkovo 50. Potom bude zákonodarcom umožnené prihlásiť sa do rozpravy ústne.Poslanci si v stredu zároveň odhlasovali zmenu rokovacieho času. V štvrtok bude obedňajšia prestávka skrátená o jednu hodinu, teda potrvá od 13:00 do 14:00. Rokovanie zároveň prebehne do 20:00. Ak parlament nestihne prerokovať všetky body schváleného programu 3. schôdze, v rokovaní budú pokračovať budúci týždeň v utorok.V utorok stihlo v rozprave vystúpiť deväť poslancov. V stredu sa ako prvý za rečnícky pult postavil Martin Šmilňák (KDH), ktorý sa v úvode svojho vystúpenia podelil o zážitok z cesty vlakom do Bratislavy, keď si v jednej stanici vypočul, že poslanci sú nám na ho. „Nedokončím to, aby som nebol vulgárny," povedal a pokračoval aj zážitkom z vlaku.Programové vyhlásenie vlády predložil v utorok poslancom Robert Fico Smer-SD ) a súčasne ich požiadal o dôveru. K rečníckemu pultu po premiérovi pristúpili aj predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) a podpredseda NR SR Michal Šimečka Progresívne Slovensko ).Fico vo svojom vystúpení v pléne uviedol, že so znením programového vyhlásenia vlády je absolútne stotožnený, keďže bol prítomný pri formulovaní každého jedného odseku a cieľa v dokumente. Podľa premiéra bude „základným prameňom“, o ktorý sa bude opierať činnosť vlády a rozhodnutia vládneho kabinetu, Ústava SR . Taktiež uviedol, že rešpektujú a vážia si členstvo SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii Po Ficovom vystúpení k pultíku v pléne prišiel Igor Matovič hnutie Slovensko ) s tabuľkou, na ktorej mal napísané „klamár bez svedomia“ a nakreslenú červenú šípku, ktorá bola nasmerovaná na predsedu vlády.Opozičné strany Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita či Progresívne Slovensko avizovali, že PVV nepodporia, a tak nevyslovia dôveru vláde.