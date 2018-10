V parlamentných voľbách boli najúspešnejší opoziční konzervatívci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 14. októbra (TASR) - Konzervatívci z opozičnej Kresťanskosociálnej ľudovej strany (CSV) by mali tvoriť najväčšiu skupinou v parlamente Luxemburska po tom, ako dosiahli úspech v nedeľňajších parlamentných voľbách. Vyplýva to z predbežných volebných výsledkov, o ktorých informovala tlačová agentúra DPA.Podľa zverejnených údajov sa CSV pod vedením Clauda Wiselera umiestnila na prvom mieste so ziskom 28 percent hlasov.Svoju pozíciu posilnili s predbežným ziskom 15 percent aj Zelení (DG), ktorí boli súčasťou doterajšej vládnej trojkoalície. Zvyšné dve koaličné strany - Luxemburská socialistická robotnícka strana (LSAP) a Demokratická strana (DP) premiéra Xaviera Bettela - si naopak pohoršili, pričom im pripisujú 15,7-, respektíve 16-percentný zisk.Podľa predbežných výsledkov výrazný úspech zaznamenali aj tzv. protestné subjekty, ako sú Pirátska strana či euroskeptická Alternatívna demokratická reformná strana (ADR), hoci sa umiestnili až za tradičnými stranami.Predvolebné prieskumy naznačovali, že trojkoalícia liberálneho premiéra Bettela, vládnuca od roku 2013, môže prísť o väčšinu v parlamente. Konzervatívci by tak zrejme ukončili svoje prvé povojnové pôsobenie v opozícii.Účasť na parlamentných voľbách v Luxemburgu je povinná; približne 257.000 oprávnených voličov malo čas na odovzdanie hlasov do 14.00 h.